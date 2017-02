La CUP denuncia que el Pacte de Salut de Reus és el Pacte d’Innova

El Pacte de Salut que s’ha signat aquest dimecres és “paper mullat” per a la CUP de Reus. Segons la regidora anticapitalista Mariona Quadrada, el pacte és “una simple declaració de bones intencions” que dóna connivència i seguidisme a un model que “continua privatitzant la sanitat pública, no dóna solucions reals a les llistes d’espera inacabables i que manté la precaritat laboral per a les persones treballadores”. El model en qüestió, però, “està clar que ha fracassat, no es pot assumir el deute anual que genera l’Hospital quan no és una competència municipal obligatòria”, segons la també regidora Marta Llorens, qui assegura que aquest pacte “durarà fins que el centre hospitalari s’hagi d’intervenir per part del departament de Salut”.

Marta Llorens apunta directament a l'alcalde de Reus Carles Pellicer: “Va assegurar que Innova era història, però amb aquest pacte veiem de nou que no és així”. La CUP lamenta que la resta de grups del consistori reusenc es blindin per defensar “un pacte que no qüestiona encara un holding d’empreses amb uns Consells d’Administració i fundacions poc resolutius, que aporten informació trasgiversada quan cal prendre decisions crucials que afecten directament a la ciutadania, que no qüestiona en cap moment l’estructura que avui en dia encara ofereix un mercat de prestadors de serveis sanitaris amb una connivència públicoprivada”.

La CUP lamenta també que s’hagi fet cas omís a “l’alternativa real” que la formació va proposar al ple monogràfic de salut del passat mes de novembre. Una alternativa que plantegaven en 3 nivells diferents: administració, usuaris i treballadors. Pel que fa a l’administració, la CUP demana la gestió directa de la sanitat per part del departament de Salut en contra d’un “mercat de prestadors de serveis sanitaris on es barregen el sistema públic i privat”. En quant als usuaris, segons Llorens, la Candidatura reclama una planificació d’atenció adequada a les necessitats de les pacients del territori en qüestió. I pel que fa a les treballadores es reclama una homogeneïtzació progressiva de les condicions lalborals prenent com a referència el conveni de l’ICS.