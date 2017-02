corrupció

La CUP denuncia a la fiscalia el sobresou de la portaveu del PDeCat al Consell Comarcal del Baix Camp

El Grup Comarcal de la CUP al Consell Comarcal del Baix Camp ha denunciat a la fiscalia dels jutjats de Reus que, ex-alcaldessa de Cambrils i actual portaveu del PdeCat al Consell Comarcal, hauria estat cobrant irregularment un sou del Consell des de l'inici del mandat.

Els consellers comarcals de l'esquerra independentista, la reusenca Marta Llorens i el riudomenc Pere Campíñez, han explicat el cas en una roda de premsa aquest matí. Llorens, ha recalcat que "el fet que Dalmau decidís fer una roda de premsa el passat divendres per donar explicacions i admetre el caràcter irregular de la seva dedicació parcial al Consell, ens reafirma en la nostra tesi que darrere d'aquest cobrament hi hauria la comissió de diferents presumptes delictes".

Llorens ha afirmat, que des de que vam entrar al Consell Comarcal hem estat treballant per posar "llums i taquígrafs" en aquest ens, ja que segurament "és la institució més llunyana a la ciutadania i fa dècades que no existeix cap partit a l'oposició". A més, ha afegit, des de que la CUP va entrar al Consell Comarcal, "ens han exclòs dels consells d'administració, hem patit una actitud molt superba quan hem preguntat per diferents qüestions, com ara els propis sous o el Consell Esportiu, i hem hagut de prendre un paper molt actiu per fer més transparent la institució".

Precisament, seguint aquesta lògica, el conseller Campíñez ha criticat l'actitud de Mercè Dalmau en la roda de premsa de divendres passat. El riudomenc ha dit que "no entenem com la senyora Dalmau diu ara que no sabia res, quan en el passat Ple, ens va respondre que la llei només l'obligava a no superar el topall d'ingressos".

Més enllà, d'aquesta resposta, que és pública gràcies a que la CUP va aconseguir aprovar una moció perquè els plens es retransmitissin per internet, Campíñez ha afegit que "no calia que la senyora Dalmau sapigués la llei, per molt que la llei li obligi pel seu càrrec, sinó simplement hagués fet falta que hagués omplert correctament la declaració de béns i incompatibilitats que tots els consellers comarcals vam haver de registrar en iniciar el mandat".

Per altra banda, sobre les declaracions de Mercè Dalmau davant la petició de la CUP de la seva dimissió, Campíñez ha recordat que "Dalmau no és pas una consellera rasa, sinó que és la portaveu del PdeCat al Consell Comarcal, i a més, forma part d'un govern en el que hi ha més partits: ERC, PSC, PP i Ara". Per aquest motiu, ha plantejat que «si la senyora Dalmau no és conscient de la gravetat dels fets i no es planteja dimitir, des de la CUP, instem a tots els partits polítics que formen part del govern, i especialment al PdeCat, a que siguin conscients d'aquesta situació i decideixin si creuen que Dalmau està habilitada per continuar exercint les seves funcions».

Per últim, el conseller riudomenc, ha dit que "davant la negativa de Dalmau i el PdeCat d'assumir les conseqüències polítiques d'aquests cobraments irregulars, el mateix divendres mentre Dalmau feia la roda de premsa, vam posar en coneixement de fiscalia aquest cas, esperant, que aquest pugui prosperar i la senyora Dalmau hagi d'assumir la seva responsabilitat com a càrrec electe".