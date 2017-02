educació

La CUP demana la tarifació segons el nivell de renda per a les llars d'infants de Tàrrega

A la reunió del Patronat de les Llars d'Infants celebrada ahir, la CUP de Tàrrega va demanar que es fes un pas decidit cap a la tarifació social d'aquests centres per al proper curs.

Membres de la formació afirmen que "es tracta d'una demanda que ja vam realitzar a la primera reunió del patronat a la qual vam assistir des de que tenim representació a l'Ajuntament i què hem anat reiterant en posteriors reunions. Tot i que la proposta ha estat ben rebuda, de moment veiem que no s'acaba de materialitzar".

Actualment només es bonifica a les famílies nombroses, però des de la CUP creuen que establir bonificacions segons el nivell de renda familiar seria una mesura molt més justa.

De moment, l'Ajuntament ha demanat les competències per poder aplicar aquesta mesura i a la reunió s'ha acordat buscar una solució per al curs vinent. En aquest sentit la formació afirma que "si bé es podria fer un sistema de beques a l'alumnat finançades per la Generalitat enlloc de modificar les tarifes, com es va suggerir durant la reunió, nosaltres creiem que l'ideal seria establir diferents trams de pagament en les tarifes basats en la renda familiar, de manera que els usuaris poguessin gaudir de la bonificació corresponent en el mateix moment de formalitzar la matrícula".

Segons representants de la formació, “aquesta mesura s'emmarca dins del conjunt de propostes que vam presentar als pressupostos municipals per l'any 2017 amb l'objectiu d'aprofundir en la progressivitat fiscal perquè el pagament dels diferents impostos municipals sigui més just i adaptat a les diferents possibilitats econòmiques de cada ciutadà”.