Moviment associactiu

La CUP Deltebre convoca la 2a edició del concurs "Retornem els diners al poble"

La CUP Deltebre ha convocat la la segona edició del concurs "Retornem els diners al poble" per a retornar els diners que la regidora, Dayana Santiago, cobra de l'Ajuntament per les assistències als plens. En aquesta edició, la dotació del premi és de 1.368€ corresponents a l'assistència als 11 plens del passat any 2016.

El passat dia 6 de febrer, la CUP Deltebre va reunir-se amb les associacions per presentar-los la proposta de bases del concurs per si en volien fer esmenes. Es va plantejar de mantenir el sistema de votació dels projectes participants en dues fases, que el premi fos únic, que les entitats guanyadores en edicions anteriors no es poguessin presentar i que és fes un acte conjunt públic per a presentar tots els projectes participants. Això es va fer així abans de fer-ho públic per poder atendre els suggeriments dels participants al concurs.

Els destinataris d’aquests diners són les associacions sense ànim de lucre que tinguin previst o hagin dut a terme projectes o iniciatives d’àmbit social i/o solidari, cultural o de lluita enfocats al municipi de Deltebre el curs 2016-2017. Els destinataris han de tenir caràcter integrador, igualitari, apartidista i que respectin els drets de les persones i dels animals.

La selecció inicial dels projectes la farà un jurat integrat per persones de Deltebre vinculades a diferents àmbits: educació, medi ambient, cultura, protecció dels animals, esportiu i col·lectius de dones. El jurat triarà tres treballs, el treball guanyador serà el que per votació popular decidiran els veïns i veïnes de Deltebre majors de 16 anys. La votació serà presencialment a diferents punts del poble.

NOVETATS D'ENGUANY:

- Únic premi de 1.368€ corresponent a 11 mesos d'assistència als plens de 2016.

- Presentació dels projectes fins al 6 de març a les 23:59h.

- Presentació pública de tots els projectes, el 17 de març.

- Inici votacions populars dels tres projectes seleccionats, el 21 de març.

- Obertura pública de l'urna i entrega del premi, el 28 d'abril.