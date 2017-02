espai alliberat

La CUP de Granollers dóna ple suport al projecte del CSO Ca l'Enkant

La CUP de Granollers dóna ple suport al nou espai social que s'ha alliberat a la ciutat: el Centre Social Okupat Ca l'Enkant. L'alliberament de l'espai, entre els barris de Sota el Camí Ral i Sant Miquel, s'ha donat a conèixer aquest diumenge al migdia després d'un temps de funcionament.

La formació independentista entén que l'okupació social i política com una legítima i necessària resposta organitzada, autogestionada i transformadora per fer front a un sistema que posa els diners per davant de les persones i els interessos d'una minoria per davant de la majoria de la població. "En aquest sentit són cares d'una mateixa moneda l'especulació immobiliària que impedeix l'accés digne a espais col·lectius o individuals; els intents de bloqueig de tota iniciativa política o social que vulgui restar al marge del control institucional; o la gentrificació i segregació de la ciutat, que la fan un aparador cada cop més estens de franquícies i multinacionals mentre es desplaça o s'expulsa a les persones que hi viuen. Les okupacions són alhora una acció reivindicativa davant d'aquestes problemàtiques i una forma de trobar resposta a diferents anhels col·lectius que volen construir alternatives i lluites al marge de les institucions" ha mmanifestat en un comunicat

També recorda que "venim d'aquella llavor i esperit que va suposar al 2004 el CSO Can Calet: som aquí per revolucionar i transformar la quotidianitat"

Alhora, convida a totes les persones que vulguin a participar, construir i fer seu aquest projecte obert i col·lectiu per teixir un Granollers diferent: "estigueu atentes a les properes convocatòries que es faci des del CSO Ca l'Enkant"