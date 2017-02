pagesia

La CUP d'Arenys de Mar celebra la creació de la Marca d'Arenys

La Marca d'Arenys ha estat una aposta de la CUP des del 2011 i al programa electoral del 2015 figurava en l'apartat de Usos del sòl i en el de Producció i consum de proximitat. És per això que la formació s'ha mostrat satisfeta amb la decisió del govern local de crear el distintitu "Producte d'Arenys".

La Candidatura d'Unitat Popular reivindica el seu paper en la fita. "Gràcies a la perseverança de la CUP, posant la Marca d'Arenys com a condició en les negociacions de pressupostos 2016 i 2017, ha estat possible", diuen. En un moment que el petit comerç i el mercat veu com cada vegada es baixen més persianes, la Marca d'Arenys ha de ser un bon escenari per visualitzar, en aquest primer estadi de la seva implantació, la pagesia arenyenca i tots els valors que representa: qualitat, proximitat, informació, història, patrimoni i cultura.

Una conseqüència de la Marca d'Arenys ha de ser la protecció del territori entès com un sistema productiu, no especulatiu, i on pagès i consumidor tenen la responsabilitat d'intentar deixar el territori millor que com l'han heretat.