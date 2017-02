política

La CUP critica la "manca de transparència i despotisme" de l'alcalde de Tarragona

La Candidatura d’Unitat Popular s'ha mostrat crítica amb la convocatòria i el desenvolupament del ple extraordinari i urgent que ha tingut lloc avui a l’Ajuntament de Tarragona. El ple es va convocar ahir a la tarda i la CUP considera que el temps era insuficient per consultar la totalitat de la documentació del ple. A més, els anticapitalistes també estan molestos perquè l'alcalde tarragoní Josep Fèlix Ballesteros ha denegat bruscament el dret a rèplica a la consellera cupaire Laia Estrada.

La formació anticapitalista, que assegura que la urgència de la sessió del consell plenari no estava justificada, ha mostrat la seva disconformitat pel fet de no disposar ni tan sols de 24 hores per poder examinar un expedient de contractació de 18,5 milions d’euros, alhora que ha emplaçat el govern a fer públics aquests expedients de la mateixa manera que se’ls faciliten als grups municipals.

La CUP també rebutja la forma com l’alcalde Ballesteros ha donat per finalitzada la sessió. Per a Laia Estrada, "és preocupant la forma com l’alcalde s’està enfrontant a la fi de la seva era, no només evoca Nadal, sinó que s’està maximitzant el seu tarannà despòtic". La cupaire lamenta que "l’alcalde fa temps que no escolta, però darrerament ja no deixa parlar".

D’aquesta manera es referia Laia Estrada al fet que Ballesteros hagi fet una al·lusió directa i aspra a la CUP just per donar per acabat el ple, sense donar possibilitat de rèplica, arribant al punt d’apagar el micròfon a la regidora anticapitalista quan aquesta es disposava a respondre la crítica.

La situació s’ha generat després que la consellera cupaire comparés els milions d’euros que es destinaran als Jocs Mediterranis amb la quantitat "de misèria" que es destinaran a les escoles a la ciutat, a l’hora d’explicar el vot contrari de la CUP davant la proposta del 9è modificatiu de crèdit. Un vot contrari acompanyat d’una crítica pel fet que es barregessin partides destinades a la fundació Tarragona 2017, rebutjades pels independentistes, amb d’altres que consideren justificades "tot i ser clarament insuficients, com són l’adquisició d’habitatge social o l’acondicionament d’aules escolars".

La CUP també ha justificat el vot en contra de l’aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació de les obres compreses en el projecte executiu refós d’urbanització del sector PPU10, tot criticant les incerteses econòmiques que envolten aquests tipus de plans. Estrada ha recordat que la seva formació ja es va oposar a l’aprovació definitiva del PPU10 el passat octubre de 2015, i ha afirmat que "les polítiques urbanístiques de la ciutat estan al servei dels interessos de les elits econòmiques, ja siguin de les grans empreses o els grans promotors immobiliaris".

Estrada assegura que són contraris a aquest pla perquè "un cop més, no es construeix habitatge per garantir el dret a l’habitatge, sinó perquè era l’única manera que la Generalitat donés el vist-i-plau a la instal·lació de la multinacional IKEA". La consellera cupaire ha apel·lat a les indicacions del Pla Local d’Habitatge per a reivindicar que abans de fer obra nova es prioritzi la rehabilitació i ha remarcat que el planejament urbanístic a la ciutat "ha de prioritzar el pla de xoc als barris, la revitalització de totes les zones de la ciutat, donar utilitat i vida als edificis públics en desús, així com salvaguardar i ampliar els espais verds".