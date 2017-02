CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona porta a debat el projecte cultural del Mas Abella

La CUP-Crida per Girona ha organitzat per aquest dijous a les 19.30h un acte titulat “Mas Abella i cultura popular: un projecte per (r)evolucionar?”, dins les segones jornades “Girona, ciutat i cultura” promogudes per la comissió de cultura de la formació.

La taula rodona, que tindrà lloc al mateix Mas Abella, comptarà amb les intervencions de Nil Fernández de Diables de l’Onyar; Daniel Asenjo de la Mula Baba; i Jordi Pla de Fal·lera Gironina. L’objectiu de l’acte és debatre sobre el projecte del Mas Abella com a equipament, i pensar quin paper ha de tenir pel que fa a l’impuls i la divulgació de la cultura popular a la ciutat.

A través de les jornades “Girona, ciutat i cultura”, la CUP-Crida per Girona pretén generar reflexió i propostes en relació amb els diferents àmbits i sectors de la cultura gironina. En aquesta segona edició del cicle, la formació ha volgut tocar qüestions com la situació de l’art contemporani, la música en directe o el món audiovisual a la ciutat.