La CUP-Crida per Girona demana retirar el projecte d’ampliació del centre d’acolliment de la Misericòrdia

La CUP-Crida per Girona ha qüestionat un cop més el projecte d’ampliació del centre d’acolliment Nostra Senyora de la Misericòrdia de Girona, promogut per la Generalitat, i s’ha sumat a la petició del Síndic de Greuges de retirar-lo. La formació denuncia que el model de macrocentre que es pretén reforçar va en contra de la línia anunciada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de potenciar centres més reduïts i integrats al teixit social i urbà. Cal tenir en compte que el personal del centre també s’oposa al nou projecte en els termes que s’ha plantejat.

Un altre dels aspecte que critica la CUP-Crida per Girona és l’externalització de la gestió del centre de la Misericòrdia, que fins ara es prestava de forma pública. En aquest punt, al formació ha alertat del possible conflicte d’interessos per part de l’actual Director General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Ricard Calvo, que històricament ha mantingut diversos càrrecs de responsabilitat a l’entorn de Plataforma Educativa, que aplega diverses organitzacions entre les quals hi ha la fundació que previsiblement assumirà la gestió del servei.

Al darrer Ple municipal la regidora cupaire Laia Pèlach ja va denunciar la situació i va demanar al govern gironí, i concretament a la regidora Sílvia Paneque (PSC), que prengués una posició activa a l’hora de reclamar al Departament un replantejament del projecte. Per bé que es tracta d’un equipament d’àmbit supramunicipal, el fet que estigui situat al terme municipal de Girona i que estigui vinculat a la tasca dels serveis socials municipals justifica un paper proactiu per part del consistori, a parer de la CUP.