La CUP-Crida per Girona demana explicacions pels dèficits de la rehabilitació de la plaça Pallach

La CUP-Crida per Girona ha demanat explicacions al govern municipal pels dèficits en el projecte de rehabilitació de la plaça Pallach, situada al sector de l’Eixample. La formació denuncia que les obres, que estan a punt de finalitzar-se, no hagin aconseguit solucionar el problema de degoters entre la plaça i els pàrquings subterranis, tenint en compte que l’eliminació de les filtracions era un dels principals motius que van motivar el projecte.

La CUP-Crida per Girona també ha denunciat els retards continuats en l’execució d’aquesta obra. Cal tenir en compte que la primera fase del projecte comptava amb una partida d’inversió al pressupost municipals 2015, però que l’empresa adjudicatària ha incomplerts els terminis establerts. La segona fase del projecte no té data ni finançament assignat.

Davant d’això, la CUP-Crida per Girona ha reclamat als regidors de govern responsables que presentin al proper Ple municipal un informe per tal de determinar les causes i responsabilitats tant dels incompliments temporals com dels errors tècnics del projecte. La formació també demanarà un pla de treball per tal d’accelerar els treballs i garantir-ne la finalització amb la major brevetat possible.

Retards continuats en les inversions a l’Eixample

A més del cas de la plaça Pallach, la CUP-Crida per Girona ha denunciat també els retards en l’arranjament i reducció dels ressalts per a cotxes del carrer de la Rutlla. Es tracta d’una demanda veïnal recollida als pressupostos participats de barris de l’exercici 2015, i que després de gairebé dos anys encara no s’ha executat. Tampoc el projecte escollit pel veïnat de l’Eixample dins els pressupostos participats del 2016 s’ha començat a executar.