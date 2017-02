CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona demana actuar davant la proliferació de pisos turístics a la ciutat

La CUP-Crida per Girona ha alertat de l’increment del nombre de pisos turístics a la ciutat, que només entre els anys 2015 i 2016 es va doblar, passant de 179 a 361. La formació considera “imprescindible” abordar aquest fenomen, que afecta principalment el Barri Vell, per tal de regular-lo i prevenir-ne els efectes nocius que pugui acabar provocant. Els cupaires diuen que “cal aprendre del cas de Barcelona ara que encara hi som a temps”.

En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona ha anunciat que al Ple municipal de dilluns farà una pregunta dirigida al govern, per saber quines mesures està aplicant o preveu aplicar l’Ajuntament en relació amb la proliferació de pisos turístics. La portaveu cupaire Laia Pèlach ha defensat que “cal prendre mesures a partir d’un debat de ciutat sobre quin model turístic volem per Girona de cara als propers anys, en què hi prenguin part tant els agents directament vinculats al sector com, sobretot, la ciutadania i les entitats gironines”.

En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona ha alertat dels riscos del monocultiu del turisme com a motor econòmic, i ha advocat per “un model turístic que s’adapti a la ciutat, i que no sigui la ciutat i la seva gent qui s’hagi d’adaptar a les exigències del turisme”. Entre les propostes de la formació en aquest camp, destaca l’elaboració d’un Pla Estratègic de Turisme que tracti aspectes com ara els pisos turístics, i la creació d’un Observatori Ciutadà del Turisme per a analitzar les conseqüències i l'evolució del model turístic gironí.

En definitiva, el grup municipal considera necessari avançar cap a un model turístic “diversificat, sostenible i integrat al conjunt de la ciutat” i assegurar que les polítiques de promoció turística “responen a la voluntat i preferències de la població gironina, i no únicament als interessos de determinats sectors econòmics”.