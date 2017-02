serveis bàsics

La CUP considera superat el Pla Local d’Habitatge de Tarragona

Al proper ple de divendres, 17 de febrer de 2017, la CUP de Tarragona defensarà una moció que insta el Consistori a revisar el Pla Local d’Habitatge, que ha de servir per garantir l’accés a l’habitatge de tarragonines i tarragonins; les anticapitalistes defensen que aquest dret s’empara, entre d’altres, en la Llei 24/2015, d’emergència habitacional i la pobresa energètica.

La proposta cupaire demana «iniciar la redacció d’un nou Pla Local d’Habitatge 2018-2024, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge a la població tarragonina», perquè, segons declaracions de Laia Estrada, portaveu municipal de la CUP, «el problema de fons és el del model urbanístic que es té en aquesta ciutat. No es pot treballar en desenvolupaments urbanístics d’una forma fonamentada sense un estudi que concreti les necessitats reals de creixement de la ciutat». Actualment, el Pla recull que a la ciutat de Tarragona hi ha entre 15.000 i 18.000 habitatges buits, i la previsió actual no fa pensar en un fort augment poblacional.

El conseller cupaire Jordi Martí Font defensa que ja «es comenci a treballar en el proper Pla Local d’Habitatge», mentre s’avalua i es realitza el seguiment del Pla encara vigent, que preveu les línies d’acció en aquesta matèria durant el sexenni 2012-2018. Per a Martí Font «l’objectiu d’aquesta proposta és dur a terme, novament, el pla d’habitatge, perquè es concreti el parc d’habitatges vacants, i també poder tenir la relació d’habitatge públic hi ha a la ciutat, ja sigui municipal o d’altres administracions».

Finalment, Estrada i Martí han reclamat que aquest Pla, que han valorat positivament i han afirmat que «és molt necessari», es dugui a terme i que, contràriament al vigent, es desplegui completament.