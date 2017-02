sEGURETAT

La CUP comença la campanya “Reus, ciutat segura?”

La seguretat és el tema central de la nova campanya de la CUP de Reus. “La seguretat forma part del dia a dia en tots els àmbits de la vida pública i privada i va molt més enllà de l’àmbit policial, fet que volem difondre entre la ciutadania reusenca”, segons ha explicat Marta Puig.

Sota el títol “Reus, ciutat segura?” la Candidatura desenvoluparà una sèrie d’actes al llarg d’aquest 2017 per tractar el terme i el concepte de la seguretat des d'un punt de vista integral al voltant de 5 eixos concrets relacionats amb la vida quotidiana. “La seguretat és tot allò que ens permet prevenir els riscos i guanyar en qualitat de vida. Per això, des d’un punt de vista transversal, treballarem 5 tipus de seguretat: en matèria d’habitatge, en l’alimentació, en la sanitat, en la via pública i en ciutadania i guàrdia urbana”, segons Edgar Fernández.

Cada temàtica es preveu que es tracti al llarg de dos mesos durant els quals es proporcionarà informació sobre cada tema i es duran a terme xerrades sobre l’àmbit concret de la seguretat, segons ha explicat Edgar Fernández. Les xerrades es faran a diverses parts de la ciutat per tal de poder arribar a totes les persones interessades, segons han assegurat els regidors.

El primer acte de la campanya tractarà sobre la seguretat en matèria d’habitatge i pobresa energètica i serà aquest dijous 23 de febrer a les 19.30 hores al Casal Despertaferro. Hi intervindran Lu Quintero, com a tècnica de consum; Miquel Perelló, alcalde dels Guiaments; i Edgar Fernández com a educador social i regidor de la CUP de Reus.

La Candidatura d’Unitat Popular ja ha presentat en reiterades vegades en el ple municipal la proposta d’obrir la Junta Local de Seguretat a la totalitat de partits representats a la corporació, tècnics de l’Ajuntament d’altres àmbits i la societat civil.

Així mateix, Edgar Fernandez ha recordat que els cupaires van “presentar també al Ple reusenc la proposta de constituir una Comissió Especial de Treball abans d'acabar l'any 2016 per tal d'avaluar, valorar i debatre el model de seguretat de la ciutat amb l'objectiu de poder-hi fer els canvis o modificacions que es considerin”, proposta que no s’ha materialitzat per part del govern municipal de Reus. Fernandez conclou que continuem amb “el bloqueig permanent i la inacció en tots els àmbits”.

Per la seva part, la regidora cupaire Marta Puig ha assenyalat els cinc eixos bàsics de la campanya de seguretat que planteja la Candidatura d’Unitat Popular, sense els quals per a la CUP és difícil parlar de seguretat amb propietat ja que sense ells “la seguretat de les persones queda qüestionada en el dia a dia”: habitatge, sanitat, via pública, sobirania alimentària i Guàrdia Urbana.