territori

La CUP vol aturar el pla director urbanístic Gran Via - Llobregat.

El Pla Director Urbanístic (PDU) Gran Via - Llobregat és el gran tema de debat polític a l'Hospitalet pel rebuig que desperta en l'oposició i les entitats veïnals. La CUP els ha donat suport aprofitant la concentració convocada a les portes del Departament de Territori i Sostenibilitat per la Plataforma No Més Blocs de l’Hospitalet en la defensa del territori.

El PDU afecta una superfície de 994.000 metres quadats, el que suposa el 7,96% del terme municipal de la ciutat, entre el creuament de la Gran Via amb la Ronda Literal i el nus de la Marina, a més dels terrenys dels dos costats de la C-31. Aquest territori, on la Gran Via arriba al Llobregat, està envoltat de grans equipaments i zones verdes d’escala metropolitana encara per executar, que en realitat són espais agrícoles i grans peces urbanes amb processos de transformació.

La CUP Poble Actiu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona va demanar la reprovació de l’Informe de la Direcció de Serveis d’Urbanisme en relació al Pla Director Urbanístic de l’àmbit Gran Via-Llobregat. Un informe que el partit considera "enormement parcial, incomplet i mancat de valoracions sobre aspectes imprescindibles".

Els anticapitalistes diuen que és "molt greu pretendre donar llum verda a un projecte que no contempla l’informe mediambiental estratègic ni els riscs contemplats", sobretot respecte a la reserva de la biodiversitat d’ocells i altres especies protegides, la contaminació atmosfèrica, el risc d’inundacions de la zona afectada, l’afectació de l’aqüífer i el perill de desaparició de l’activitat agrària.

El territori que comprén és una gran àrea urbana que, si bé està encara considerada com a perifèrica, ocupa un espai central de l’àmbit metropolità entre el Port i l’Aeroport. Ha de ser clau pel futur social, econòmic i ambiental del territori central de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de forma més immediata pels municipis de L’Hospitalet, El Prat de Llobregat i Barcelona.

Lluny de plantejar la redacció del nou PDU com una oportunitat d'obrir la participació a la ciutadania i als barris de l’Hospitalet, la CUP Poble Actiu diu que l'aprovació inicial ha estat marcada "pel secretisme i l'exclusió". En conseqüència creuen que el PDU Gran Via és un atac irreversible al patrimoni agrícola, a l’activitat agrària, a les aus protegides i l’equilibri ecològic del Delta del Llobregat.