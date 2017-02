habitatge

La CUP Capgirem Barcelona qüestiona el nou Pla d'habitatge per considerar-lo “insostenible”

Divendres passat, la CUP Capgirem Barcelona va manifestar el seu posicionament polític sobre les dificultats d’accés a l’habitatge que pateixen els veïns i veïnes de Nou Barris i va qüestionar el Pla d’Habitatge aprovar recentment pel Govern, CiU i Ciutadans.

Coincidint amb una mobilització del veïnat de la Ciutat Meridiana a la seu del de Nou Barris per denunciar la “manca de resposta” municipal pel que fa als desnonaments, la formació va fer aquestes valoracions sobre el Pla d'habitatge.

La roda de premsa l’ha va iniciar Maria Rovira, Regidora a l’Ajuntament per la CUP Capgirem Barcelona, exposant la valoració que el grup Municipal de la CUP fa del Pla d’Habitatge aprovat per l’Ajuntament. Rovira va destacar que es tracta d’un Pla d’Habitatge del tot insuficient, i que no està a l’alçada de la situació en matèria d’habitatge que es viu a la ciutat.

Rovira va apuntar que “Nosaltres crèiem que calia deixar la col·laboració público/privada de les polítiques d’habitatge públic, el Govern ha cregut més oportú pactar amb CiU i Cs”.

També ha manifestat que costa d’entendre com es pot haver elaborat un Pla d’Habitatge desvinculat del model econòmic i productiu de la ciutat.

Finalment va mostrar poca confiança en la capacitat i voluntat de la institució per revertir aquesta situació, recordant que és al carrer on s’aconseguirà eixamplar drets.

Seguidament va parlar Alba Sanjurjo, militant de la CUP Capgirem a Nou Barris i activista pel dret a l’habitatge. Sanjurjo va emplaçar a intensificar la lluita al carrer, i va exigir a l’administració l’expropiació dels pisos que actualment estan en mans de bancs i fons voltor. Tot dient “Cal recuperar els pisos buits de fons voltors i bancs”

Per la seva banda, Francisco Garrobo, militant de la CUP Capgirem a Nou Barris i activista pel dret a l’habitatge, ha fet un repàs per la situació de l’habitatge al barri i l’ha adjectivat de tempesta perfecta; per la combinació entre desnonaments, la renda a la baixa de veïns i veïnes i la manca d’oferta d’habitatge públic.