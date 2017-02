Corrupció

La CUP Capgirem Barcelona exigeix que l'Ajuntament es personi com acusació en el cas del 3%

En relació a l’operació judicial que s’està duent a terme en relació al possible cobrament de comissions per part de Convergència Democràtica per l’adjudicació de contractes públics, i especialment pel què fa al registre de BIMSA i a les possibles irregularitats en l’adjudicació de les obres del túnel de Glòries, des de la CUP Capgirem Barcelona, Maria José Lecha ha comparegut avui davant els mitjans de comunicació per fer algunes consideracions.

En primer lloc, recordar que el mes d’octubre ja va presentar una proposició per tal que es dugués a terme una auditoria del projecte de Glòries tant bon punt vam conèixer les complicacions en l’execució, el retard en les obres i el sobrecost milionari que comportaria per a la ciutat. Aquesta proposició va ser aprovada i l’auditoria ja està en marxa. Ja vam recordar aleshores que l’obra d’Antoni Vives és molt llarga a l’Ajuntament.

En aquest sentit María José Lecha ha exigit que l’Ajuntament que es personi com acusació, i ha deixat la porta oberta a que la CUP Capgirem Barcelona també ho faci, tot recordant que no és la primera vegada que l’extinent d’alcalde Antoni Vives es veu esquitxat per irregularitats i que de fet ja es troba sota investigació per la seva gestió a Barcelona Regional.

Finalment, Maria José Lecha ha lamentat que de nou l’ombra de la corrupció afecti al procés d’independència. En aquest sentit ha manifestat que “avui el procés s’endú una tremenda bufetada, un procés que hauria de ser impecable i que de nou queda tacat per la corrupció dels de sempre”

18 detinguts i diversos escorcolls en una operació relacionada amb el cas del 3%

Aquest dijous s'ha dut a terme una nova operació contra el finançament irregular de l'antiga CDC a través dels organismes públics Infraestructures.cat, Autoritat Portuària de Barcelona i Entitat Pública Bimsa de l'Ajuntament de Barcelona. S'han practicat, fins ara, un total de 18 detencions per delictes contra l'Administració pública. A més, s'han fet escorcolls, entre d'altres, a tres empreses públiques. Entre les obres sospitoses, la prolongació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell, l'ampliació del port de Barcelona, projectes de carrils bicis, les obres de manteniment d'edificis escolars públics de Barcelona, la remodelació de l'avinguda de Paral·lel i la plaça de les Glòries.

Entre els detinguts hi ha l'exsecretari d'Organització de CDC Francesc Sánchez i l'extinent alcalde d'Urbanisme per Convergència a l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives, que també va tenir un càrrec al port, han estat detinguts mentre es duen a terme els escorcolls. Un altre dels detinguts és l'ex tresorer de Convergència Andreu Viloca, que ja va estar en presó preventiva el 2015, per aquest mateix cas. Set dels 18 detinguts per la Guàrdia Civil passaran la nit en dependències policials. El cas investiga si les empreses adjudicatàries d'obres com els túnels de Glòries de Barcelona o el dic est del Port haurien derivat un 3% del pressupost de l'obra a les fundacions de CDC per finançar el partit.