Turisme Massiu

La CUP Capgirem Barcelona presenta al·legacions per aturar l'Hotel Creu Coberta

La CUP Capgirem Barcelona ha presentat al·legacions perquè el govern municipal faci aturar la construcció d'un hotel al carrer de la Creu Coberta, a Hostafrancs, a tocar de la plaça d'Espanya. Asseguren que la tramitació no s'ha fet segons la llei i diuen que aquesta és l'escletxa a la qual agafar-s'hi per fer enrere el projecte, que no està afectat per la moratòria hotelera, segon informa Betevé

Fins fa només unes setmanes, ni veïns ni entitats del barri sabien que al solar buit del carrer de la Creu Coberta, a tocar de l'hotel Plaza, s'hi faria un altre hotel. Durant anys, concretament des del 2006, tot el que els havien dit era que s'hi farien habitatges i un equipament públic. En conèixer el projecte, la CUP es va posar a mirar la documentació i asseguren que amb la llei a la mà es pot aturar.

La presidenta del Grup Municipal de la CUP Capgirem Barcelona, María José Lecha, ha argumentat en roda de premsa que el projecte va tirar endavant gràcies a una transferència d'edificabilitat del barri Plus Ultra a Hostafrancs, fa més de 10 anys, que "no és legal". Per això, considera que el govern municipal pot aprofitar aquesta circumstància per aconseguir frenar el projecte, ja que amb l'aprovació del Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT), a Hostafrancs, no es poden crear noves places. La regidora cupaire ha assegurat també que si l'Ajuntament no actua, denunciaran el cas a la justícia.