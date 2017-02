lluita institucional

La Crida per Lleida sospita d´un «pacte de silenci» entre la Paeria i la Llotja S.A.

La Crida per Lleida – CUP ha denunciat que des del 2013 «se sap que la Llotja S.A. és una empresa inviable econòmicament». Segons la formació, la primera auditoria de l’empresa concessionària ja reflectia pèrdues que s’han repetit any rere any.

El conseller de la Crida a l’administració del CNC, Ferran Dalmau, ha votat en contra de l’informe del conseller delegat: «era oral, malgrat la importància pública de l’assumpte, sense cap informe d’intervenció ni documentació que expliqui el que suposa l’absorció de la Llotja S.A.».

A més, Dalmau explica que la convocatòria del consell d’administració va arribar aquest dilluns, sense cap punt a l’ordre del dia que referís a l’extinció del contracte, un fet que difereix de la versió del regidor Rafael Peris sobre l’avís «immediat» al CNC.

Ferran Dalmau ha demanat una convocatòria extraordinària del consell d’administració – abans del 28 de febrer – amb documentació escrita sobre el que suposa assumir la Llotja S.A..

Davant les darreres informacions aparegudes a la premsa sobre l’abandonament de la concessió, la Crida sospita d’un «pacte de silenci» entre la Paeria i la Llotja S.A.. «El més normal seria que el consell d’administració s’hagués assabentat abans de les intencions de la concessionària», han apuntat.

«El que fa la concessionària és dir: jo plego, perquè s’han trobat entre l’espasa i la paret amb les informacions aparegudes els darrers dies». La Crida va comunicar a tots els consellers del CNC l’escrit sobre les irregularitats de la Llotja S.A. abans del consell d’administració d’avui, i recorda que fa «massa temps» que es demana l’extinció de la concessió pels «reiterats incompliments».