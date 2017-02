Educació

La Crida per Granollers-CUP proposa emprendre accions a favor de l'equitat en l'àmbit educatiu

Des del grup municipal de la Crida-CUP ha registrat una moció on denuncia els problemes de massificació a les aules, de desigualtat entre centres i de segregació escolar que viu la ciutat.

En la moció es posa de manifest el fet que la LEC i la LOMCE esdevenen el marc jurídic que ha impulsat les polítiques de privatització de la pública i que ha promogut la competència entre centres. Per a la CUP "la davallada demogràfica suposava una oportunitat per millorar la planificació escolar i la distribució de l’alumnat, instruments bàsics per combatre la segregació escolar. Una oportunitat per repensar i millorar el model educatiu de Catalunya i fer d'aquest un model d’escola equitativa, coeducadora, inclusiva, integradora i justa. La reducció i el reequilibri de ràtios permetria una millor atenció a les necessitats de l’alumnat i milloraria en general la qualitat de l’ensenyament, alhora que contribuiria a combatre la segregació escolar."

També denuncien que durant el present curs escolar a la ciutat de Granollers i en totes les etapes i cursos del cicle educatiu "hi ha escoles que superen les ràtios establertes pel Departament d'Ensenyament, a conseqüència de l'aplicació d'un decret estatal que permet aquest increment en el nombre d'alumnes per aula autoritzat."

Per aquests motiu shan proposat al Ple que es doni suport a la campanya de la FAPAC, “Abaixem les ràtios: no a la massificació de les aules”, que es concreta en la demanda d’un màxim de 20 alumnes a P3 pel curs 17-18, en comptes dels actuals 25; que l'Ajuntament insti al Departament d'Ensenyament a modificar el Decret d'admissió de l'alumnat per tal que el nou procediment incorpori un mecanisme de reequilibri de ràtios entre centres; que insti també al Departament a no aplicar el decret llei que permet l'increment de les ràtios, i a que proveeixi els recursos humans necessaris de professorat i de suport a professionals docents (TEIs, TIS, EAPs, vetlladores) per tal de garantir un model d'educació pública inclusiva, i per a mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups en totes les etapes del cicle educatiu.

En aquest sentit, s'hi proposa que des de l'ajuntament es treballi, atenent als acords recents entre la Conselleria d'Ensenyament, el Síndic de Greuges i altres agents educatius "per tal de potenciar l'àmbit local en la presa de decisions sobre admissió i matriculació de l'alumnat perquè hi hagi un repartiment equilibrat d'alumnes entre tots els centresi que s'impliqui en la campanya de matriculació en favor de la pública editant un cartell i una carta animant les famílies a matricular-se als centres públics, i organitzant una Jornada municipal de portes obertes de l’ensenyament públic conjunta en la que participin en exclusiva tots els centres públics de la ciutat."