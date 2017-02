gènere

La Crida demana un codi no sexista per a la promoció de productes a les fires de Lleida

La Crida demana un codi no sexista per a la promoció de productes a les fires de Lleida

La Crida per Lleida–CUP ha demanat a l’Ajuntament de Lleida elaborar un «codi no sexista» d’obligat compliment pels contractes amb les empreses de promoció, fires i actes promocionals. La formació vol evitar així casos com la inauguració de Lleida Ocasió, per la què Fira de Lleida va difondre la fotografia de regidors i regidores del ple municipal al costat de dues dones sostenint la cinta.

Per la Crida, es tracta d’una imatge «estereotipada i discriminatòria del cos de les dones en un acte de caràcter municipal i públic». A més, lamenta la «posició de desigualtat» entre les dues treballadores i els electes, majoritàriament homes.

Així, la Crida defensa la necessitat d’un codi no sexista per a la promoció de fires a través del Decàleg de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, que obliga «evitar l’ús del cos femení com a objecte de reclam».