La cara B. Una altra mirada al procés

El llibre té 133 pàgines i unes dimensions 28 cm x 9 cm. Està format per un pròleg i 15 apartats temàtics, els dos primers tracten de, les Consultes independentistes. La manifestació del juliol de 2010. Aquest és un text que el podem situar en l’àmbit del periodisme fotogràfic, del reportatge gràfic. Ha estat publicat per Pagès editors. Lleida, 2016.

En el pròleg, Andreu Barnils ens adverteix que el text, és un repàs a la història política del Principat, dels darrers sis anys en el seu camí cap a la independència, explicats per un fotògraf que podria ser escriptor, i un escriptor que podria ser fotògraf, l’Antonio Baños i en Jordi Borràs, ambdós es complementen en la tasca, perquè són bons coneixedors de la política nacional i de l’Esquerra Independentista en concret, el primer fou diputat al Parlament Català en representació de la CUP (2015-2016), el segon té una llarga trajectòria en el camp del reportatge gràfic. Tant el primer, que amb els seus comentaris enginyosos, ajuda a ampliar en molts casos la idea que transmet la fotografia, com el segon amb la imatge, fan un equip que es complementa.

Hem de dir que en J .Borràs té el do, l’ofici, la capacitat, de captar la imatge, d’aquell moment zen en el qual el gest d’aquella persona, les dues mans entrellaçades, ens donen el contingut de la notícia, la fotografia esdevé informació. Les imatges a tot color són d’un cromatisme esclatant. El text té la virtut de combinar les imatges de la política institucional, personatges coneguts, polítics, amb fotografies de les concentracions, manifestacions, del batec de la vida política al carrer.

De les fotografies que m’han cridat l’atenció, la primera es troba a la pàgina 55, on veiem el conegut activista de la CUP Marc Sallas, el (23/04/2014) que amb ulls de fura i cara d’infiltrat, escolta amb atenció el discurs de l’orador en un acte unionista. A la pàgina 77 la fotografia “Miquelets al Fossar de les Moreres” (11/09/2015) destaca per la seva sensació de dinamisme i la combinació de colors. A la pàgina 119 la imatge és d’una extraordinària emotivitat, una mostra del sentit patriòtic del nostra poble, es tracta de la “Nit electoral de JxSí davant del Born centre Cultural” (27/09/2015). Però on el fotògraf aconsegueix demostrar el seu virtuosisme, és en la imatge de la pàgina 131 “Acte de la presa de possessió del President Carles Puigdemont” (12/01/2016). L’estampa de la Delegada del Govern espanyol, del tinent general i del Ministre de l’Interior sense aplaudir, les seves mirades i llenguatge corporal, equivalen a tot un tractat sobre la incomunicació entre el Govern català i el Govern espanyol. Podem dir que amb aquest foto reportatge, en Jordi Borràs segueix el camí fixat pel seu predecessor Agustí Centelles (1909-1985), en la seva capacitat de captar la realitat.