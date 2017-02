Revolta

L'Institut Lluís Vives acull la commemoració del 5è aniversari de la "Primavera Valenciana"

“Aquest febrer de 2017 commemorem el cinquè aniversari de la Primavera Valenciana, un fenomen social per les llibertats, de transcendència internacional, que va sorgir el febrer de 2012 com una resposta a la repressió de l'alumnat de l'Institut Lluís Vives de València que protestava en contra de les retallades econòmiques en educació de la Generalitat en mans del PP”, han recordat les entitats convocants dels actes en un comunicat, segons informa La Veu del País Valencià.Els representants de les entitats organitzadores han reviscut aquest dijous a València l'esperit de la Primavera Valenciana en el seu cinquè aniversari, el qual, han assegurat, “ha de ser una constant” en la societat, al mateix temps que han defensat la democràcia participativa i el dret a decidir dels ciutadans “en l'individual i en el col·lectiu” i han rebutjat la Llei de Seguretat Ciutadana del 2015, coneguda com a 'Llei Mordassa'.Nombrosos assistents en els actes del 5è aniversari “d’un fet de transcendència internacional”, entre els quals es trobava el síndic de Podem a les Corts, Antonio Montiel, s’han concentrat davant l'Institut Lluís Vives de València, on han desplegat una pancarta en valencià, de l'Assemblea Micalet i de la plataforma València sense Mordassa, amb el lema '2012-2017 5è aniversari. De la Primavera Valenciana a la Llei Mordassa'. La commemoració ha estat amenitzada per música de 'tabal i dolçaina' de la Estrella Roja de Benimaclet i amb l'actuació de Pau Alabajos.