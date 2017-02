ANTIRACISME

L'exregidora del PP Fátima Mohamed Kaddur dóna suport a Fátima Taleb

L’ex regidora de Gines, Sevilla, qualifica els atacs com a “los frutos amargos que ha sembrado el hoy responsable del PP en Cataluña Xavier García Albiol”.

A la carta, publicada fa uns dies, expressa ala seva solidaritat amb la Fàtima Taleb pels atacs rebuts que qualifica com a “los frutos amargos que ha sembrado el hoy responsable del PP en Cataluña Xavier García Albiol” a qui acusa d’haver sigut escollit alcalde el 2011 gràcies a un discurs “populista, racista, xenófobo y excluyente que caló principalmente en el semillero de los hijos de antiguos emigrantes andaluces y extremeños”.

L’exregidora del PP destaca algunes de les declaracions més islamòfobes i racistes de l’exalcalde badaloní com "una religión que en su versión más radical es capaz de matar no puede tener el mismo trato que el resto de creencias", "o aceptan nuestros valores o que se vuelvan por donde han venido" o "los inmigrantes irregulares no deben estar cómodos en Badalona" i lamenta que persones amb aquestes conviccions puguin estar a llocs de responsabilitat.

Per una altra banda, la SAFI, Associació Stop als Fenòmens Islamòfobs a Catalunya, va publicar ahir un comunicat de suport a la Fàtima Taleb on destaca “el coratge de dir prou” de la regidora badalonina.



L'entitat, que defensa dels drets de totes les persones i en especial de les musulmanes, vol sumar-se a la denúncia dient "prou d'estigmatització, prou de prejudicis, prou d'estereotips, prou d'insults, prou d'agressions, i en definitiva prou de vulneració dels drets de ciutadania."

En el comunicat es fa referència a l'agreujament de la situació de discriminació de les persones musulmanes i fa referencia a un estudi recentment encarregat per l'Ajuntament de Barcelona on es mostra que aquesta discriminació afecta especialment a les dones musulmanes com a víctimes dobles del patriarcat i de la islamofòbia a més d'altres tipus de discriminació.

Per acabar la SAFI anima a la resta de persones musulmanes que hagin patit qualsevol tipus de discriminació que la facin pública i visible, ja que "com a societat catalana, hem de canviar aquesta dinàmica i fer visible tot tipus de discriminació per mostrar fins a quin punt són omnipresents a la nostra societat."