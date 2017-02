espais alliberats

L’Ateneu Popular del Fort Pienc interpel·la l’Ajuntament de Barcelona a mediar en la negociació amb Bankia

L’Ateneu Popular del Fort Pienc, el REC, ha demanat avui al Districte de l’Eixample que s’incorpori com a tercer en una taula de negociacions entre el moviment juvenil del barri i Bankia, entitat bancària que és propietària del local on s’ubica el projecte autogestionat. En una roda de premsa celebrada davant la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on se celebrava el judici pel desallotjament aquest matí, les portaveus del REC han reivindicat que “la manca d’espais pel jovent del barri, motiu pel qual van okupar farà més de dos anys, és responsabilitat directa de l’ajuntament”.

“Entenem que la solució passa per una negociació a tres bandes, on l’Ajuntament reconegui la seva responsabilitat i prengui un rol actiu en la seva solució”, afegeixen. A l’espera que s’iniciïn les citades negociacions, el judici resta pendent de sentència. “Emplacem a Bankia que retiri la demanda sobre nosaltres”, remarquen les joves.

L’apropament de postures es produeix tres dies després que el moviment juvenil del Fort Pienc ocupés la seu de Bankia de Plaça Catalunya en una jornada de protesta contra l’amenaça de desallotjament. Durant tot el dia, es van succeir lectures de manifestos i activitats a càrrec dels col·lectius que formen l’Ateneu: Arran Fort Pienc, la Fúria Feminista del Fort Pienc, el Casal de Joves Xiroc i Hemisfèria.cat. L’acte central de la jornada va ser una xerrada sobre l’especulació de Bankia conduïda per l’ex diputat de la CUP i periodista David Fernández. “Valorem molt positivament l’acció de dilluns, gràcies a la qual hem aconseguit iniciar un contacte amb l’entitat bancària, fet inèdit que no havia ocorregut en aquests dos anys de projecte”, conclouen les portaveus.

Banc o barri: Bankia vol desnonar el moviment juvenil del Fort Pienc

L’Ateneu Popular del Fort Pienc s’ubica al carrer Ausiàs March número 72. El local havia estat una oficina de Caja Madrid fins que va ser alliberada l’any 2014 per diferents col·lectius juvenils del barri. Ara, el propietari es proposa desnonar El Rec, l’únic punt de trobada i organització per als diferents projectes i col·lectius juvenils del Fort Pienc.

Les entitats juvenils del barri, amb una trajectòria en alguns casos de més de quaranta anys, defensen l’ocupació de l’espai perquè respon a una necessitat que porten temps denunciant: la manca d’espais per desenvolupar els seus projectes. L’absència d’espais públics i l’existència de lloguers abusius van deixar en l’ocupació l’única via per a què les entitats i els seus projectes poguessin sobreviure. Tanmateix, els impulsors de l’ocupació també entenen aquesta pràctica com una eina de denúncia del capitalisme salvatge i especulatiu de Bankia, així com de la citada manca d’espais per a projectes joves al barri.

Aquest és un escenari que es podria haver evitat si l’Administració municipal hagués mostrat voluntat política per atendre les necessitats de les entitats juvenils del barri. Els col·lectius afectats són unànimes a l’hora d’afirmar que els representants, tant de l’Ajuntament com del Districte, han posat traves en la consolidació dels seus projectes i han desatès qualsevol intent de diàleg. Tanmateix, emplacen ara als representants municipals a participar de les negociacions.