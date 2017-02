economia

L’Ateneu Cooperatiu impulsarà la creació de llocs de treball de qualitat a la Catalunya Central durant l’any

Aquest divendres dia 17 s’ha presentat a Manresa l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. L’acte s’ha celebrat a la sala d’actes de l’edifici FUB2 de la UManresa, i ha comptat amb la presència de representants de les cooperatives i administracions que hi donen suport.

L’Ateneu és un nou espai de trobada i coordinació que neix amb l’aposta clara d’impulsar l’economia social i solidària en aquest territori, i crear ocupació estable i de qualitat a partir de la creació de noves cooperatives. El de la Catalunya Central és un dels 10 ateneus cooperatius que s’han creat aquest any 2017 a Catalunya en el marc del programa Aracoop.

L’Ateneu de la Catalunya Central el formen sis cooperatives: Gedi i Frescoop, del Bages; Sambucus i Dies d’agost, d’Osona; L’Arada, del Solsonès, i Set-C, amb seu a Barcelona però amb presència a la Catalunya Central. També hi figuren com a entitats col·laboradores Coop 57 i diverses administracions locals de les sis comarques de la Catalunya Central.

Divendres passat, dia 10 de febrer, ja es va constituir la Taula Territorial de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, amb presència de les cooperatives i institucions que formen part del projecte. L’acte es va fer al Celler Cooperatiu d’Artés, com a símbol de la presència ja centenària del cooperativisme a la Catalunya Central.

L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central té la seu a les dependències del Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa, al Palau Firal. L’objectiu, però, és poder atendre les necessitats i demandes que arribin a l’Ateneu des de qualsevol punt del territori de les sis comarques de la Catalunya Central.

El «dret a decidir» com volem treballar

En la presentació de l’Ateneu Cooperatiu d’aquest divendres al matí, el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha equiparat el cooperativisme amb el «dret a decidir» com volem treballar, davant la creixent pèrdua en els últimes anys de «l’autonomia de les persones de com accedir al mercat de treball». Davant l’escenari de crisi, ha dit Ginesta, les cooperatives representen «un empoderament de les persones, en una economia al servei de les persones». En aquest sentit, ha posat en valor les polítiques dutes a terme des del Departament, amb unes polítiques socials, no assistencialistes, «sinó per empoderar l’individu». En aquest sentit, a la cooperativa, ha recalcat, «l’individu està en el centre».

Respecte els ateneus cooperatius, ha destacat el fet que es compti amb el territori, «cooperants necessaris» a l’hora de tirar endavant les polítiques que impulsa el Departament, no només la resta d’administracions, sinó també «els moviments organitzats com els de l’economia social i cooperativa, que actuen des d’una lògica privada per amb un marcat accent social».

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina un import de prop de 192.000 euros per a la creació i impuls d’aquest ateneu. Ginesta també ha destacat que “enguany, la previsió és que la Catalunya Central rebi al voltant de 30 milions d'euros en polítiques actives d’ocupació que beneficiaran les persones i el territori”.

Per la seva part, Laura Vilagrà ha mostrat la seva satisfacció per la creació de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, ja que un dels seus objectius com a delegada, ha dit, és «tibar oportunitats cap al territori». Ha dit que, en aquest sentit, la Catalunya Central està «en una bona línia», ha recalcat la necessitat de projectes descentralitzats com aquest, possible gràcies «a un govern que ho facilita i un territori que ho articula». Vilagrà també ha fet un esment a la tradició cooperativista de la Catalunya Central «estroncada, com tantes altres coses, pel franquisme».

Josep Vidal ha destacat el valor del cooperativisme per resoldre desigualtats i «empoderar les persones», i ha recordat que l’economia cooperativa ha superat la crisi mantenint més llocs de treball que «l’economia del capital».«No tindrem sobirania política si no tenim sobirania econòmica», ha conclòs el director general.

Alba Rojas, en nom de l’Ateneu Cooperatiu, ha destacat que l’economia social és «un model resilient i arrelat en el territori», i que la tasca que ara s’ha començat des de l’agrupació de cooperatives i administracions ha de fer possible crear nous llocs de treball de qualitat acompanyant a qui hi estigui interessat en la creació de noves empreses cooperatives.