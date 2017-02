homofòbia

L'Arquebisbat de Barcelona organitza una xerrada d'un escriptor que no vol que els gais tinguin sexe

Philippe Ariño, autor del llibre 'Homosexualitat contracorrent', és un cristià gai que considera que els homosexuals no poden mantenir relacions sexuals ni tenir parella. La Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona l'ha convidat a una ponència sobre amor i homosexualitat a l'església de Santa Anna, a Barcelona que porta per títol "Puc estimar tothom?". Ariño, que defensa la "bellesa de la contingència" per viure en pau, diu que la seva orientació sexual és "dolorosa".

El president del Observatori contra l'Homofòbia (OCH) i portaveu del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), Eugeni Rodríguez, ha demanat que l'Arquebisbat de Barcelona suspengui la xerrada. "És absolutament indignant i estigmatitzant aquest acte de greu contingut homòfob. És un clar atac al contingut de la Llei 11/2014 que obliga a totes les institucions de Catalunya a no discriminar les persones LGTBI i genera aïllament i menyspreu", ha dit. La Generalitat de Catalunya ha obert un expedient informatiu a l'arquebisbat i un treballador públic del Departament d'Igualtat ha començat a investigar la xerrada.

En un comunicat, l'Arquebisbat de Barcelona diu que mantindrà la polèmica xerrada sobre l'homosexualitat amparant-se en la llibertat d'expressió i han insistit que les opinions d'Ariño no tenen perquè coincidir amb el que realment pensa l'Església. L'anunci de la conferència planteja als joves preguntes com "hi ha cap diferència entre l'amor entre persones del mateix sexe o del sexe contrari? Sempre hi ha hagut homosexualitat i ara surt a la llum o l'actual acceptació fa que ara hi hagi més predisposició? Les persones homosexuals neixen amb aquesta tendència o l'adquireixen?".

La CUP, ERC i el PSC també han demanat la suspensió de la xerrada, la regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, ha exigit a l’arquebisbat la garantia que no s’atemptarà contra els drets i llibertats dels homosexuals durant l’acte.