Alliberament nacional

Isabel-Clara Simó parlarà de la República catalana "amb ulls de dona" a Sant Quirze

El proper dijous 2 de març, Isabel-Clara Simó, guardonada recentment amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, participarà en un acte de l'ANC a Sant Quirzedel Vallès.

L'escriptora d'Alcoi participarà en aquest acte que es porta a terme en el marc dels actes que es faran al nostre municipi al voltant del 8 de Març, Dia de la dona treballadora. Els organitzador han anunciat que "parlarem amb ella de la República catalana amb ulls de dona però també parlarem de l'actualitat, dels Països Catalans i de literatura."



La difusió d'aquest acte i d'altres impulsats per la sectorial de Dones de l'ANC està acompanyat del text: "Tenim davant un projecte engrescador amb la nova República catalana i ha de ser el moment de fer uns fonaments on les dones no quedin al marge ni tampoc les reivindicacions del moviment feminista."