En el record

Homenatge al militant independentista Julià Babia a Castelló de Farfanya

Julià Babia, que fou militant de l’MDT, va morir en accident de trànsit en aquesta població de la Noguera. A l’acte de record, organitzat per Poble Lliure, hi participa el diputat de la CUP Albert Botran.

L’Assemblea Territorial de Poble Lliure a Ponent ha organitzat, el proper dissabte 11 de febrer, un l’acte en memòria i record del militant independentista Julià Babia i Privat, que el 9 de febrer de 1987 va morir accidentalment a Castelló de Farfanya.

A finals dels setanta, Babia va participar en la fundació dels Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) i amb la constitució d’Independentistes dels Països Catalans (IPC), i més tard impulsà el Moviment Independentista del Bages i la Trobada Independentista d’Artés, en què s’assentaren les bases per a la creació del Moviment en Defensa de la Terra (MDT), on acabaria militant fins la seva mort.

L’acte tindrà lloc el proper dissabte 11 de febrer a les 12h del migdia a la Serra de l’Horta, a pocs metres del punt quilomètric on tingué lloc el tràgic accident i comptarà amb la participació del músic i militant independentista Marcel Casellas i les intervencions d’Albert Botran (diputat de la CUP) i d’antics amics com Toni Casserres (company seu a l’MDT) i Josep Maria Cervelló (ex militant dels CSPC).

L’acte de Castelló de Farfanya serà el primer que organitza a la Noguera Poble Lliure, organització successora de l’MDT, que es va presentar a Ponent el passat mes d’octubre en un acte a Lleida i que a nivell de política institucional participa a la CUP, dins de la qual agrupa els sectors de l’esquerra independentista més obertament partidaris de la unitat d’acció amb la resta de partits i entitats independentistes.