Explosió a la central nuclear de Flamanville a Normadia

El Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya apunta que l'explosió mostra el perill de l'energia nuclear

Aquest matí s'ha produït una explosió a la central nuclear de Flamanville (Normadia), on s'està construint un tercer reactor nuclear, de tipus EPR. Els controls de qualitat que es prenen en tot el complex nuclear queden en entredit. Els reactors de Flamanville I i II es van connectar a la xarxa en els anys 1985 i 1986 respectivament i són de tipus PWR, fabricats per l'empresa francès Framatome. La sala de turbines on s'ha produït l'explosió va ser fabricada per Alstom.

L'explosió, que ha causat diversos ferits, posa de manifest, segons El Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya, "el perill de l'energia nuclear, encara que s'hagi produït fora de la zona nuclear, a la sala de màquines. Les centrals nuclears són instal·lacions molt complexes amb tots els seus sistemes interconnectats i una fallida en un d'ells pot donar lloc a un accident sever amb conseqüències radiològiques per al medi ambient i la població. Cal avaluar les possibles destrosses que l'explosió hagi pogut causar en sistemes vitals per a la seguretat".

Segons l'entitat ecologista, "hi ha una certa semblança amb el que va passar en l'accident de Vandellòs I (Tarragona), ocorregut el 1989, i que va conduir al tancament de la central: l'accident va començar amb un incendi a la zona de turbines que es va propagar fins a l'àrea nuclear, estant a punt de provocar una fuita radioactiva a gran escala".

L'explosió de Flamanville es produeix quan l'agència de Seguretat Nuclear (ASN), l'equivalent al consell de Seguretat Espanyol (CSN) està inspeccionant una quinzena de reactors francesos, el que afegeix més incertesa a l'estat i seguretat de les nuclears franceses.

Coincideix també de ple amb la polèmica sobre la possible reobertura de la central de Garoña (Burgos), que està en condicions molt precàries, i amb la possible prolongació del funcionament de la central Almaraz (Càceres) més enllà del seu actual permís d'explotació; i la de Vandellos 2, els propietaris de la qual planegen demanar l'allargament del seu permís aquest estiu. La renovació del permís de Vandellòs 2 es produirà 48 dies desprès del d'Almaraz .

Si en una potència nuclear com l'estat francès amb una agencia de control molt exigent, com és l'ASN, es produeixen aquests successos; a les centrals de l'estat espanyol el risc encara és més gran, donada l'excessiva permissivitat del Consell de Seguretat Nuclear.

Per al Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya, "la lliçó a treure és clara: l'energia nuclear és perillosa i els més sensat és prescindir-ne com més aviat millor".