Èxit de participació en els tallers de Glosa&Balls

La Cultural Jordi Francolí ha impulsat aquests primers mesos de l'any, un cicle al voltant de la cançó improvisada i els balls folk. Activitats que han acostat aquests dos àmbits musicals i de dansa a la Conca de Barberà. En format de tallers d'iniciació, els participants han adquirit coneixement de manera gradual iniciant-se en la tècnica i pràctica en cada un de les disciplines.

Va obrir el cicle, el taller d'iniciació a la glosa, el diumenge 15 de gener. Un taller on els participants van aprendre les estructures bàsiques, així com seva rítmica i mètrica. Tot amb exercicis teòrics i pràctics proposats pel tallerista Alexandre Bonanit de l'Associació Bocafoscant. En aquest taller s'hi van treballar diversos estils de glosa i cançó improvisada d'arreu dels Països Catalans. Aprenent-ne i aprofundint en l'origen i recuperació a nivell nacional d'aquest tipus de cant.

El segon taller, diumenge 29 de gener, enfocat més a treballar la rima i la part musical de la glosa va anar a càrrec de la Sabadellenca Laia Pedrol. Proposant un taller dinàmic i pràctic enfocat al perfeccionament de la quarteta (forma bàsica de la glosa). També va fer incidència en l'entonació i el ritme d'aquesta. Aquest va ser un taller amb valor afegit, ja que Laia Pedrol, pedagoga musical, va introduir també "El cant de pandero" un instrument que s'utilitzava per acompanyar el cant parlat o cançó improvisada. Ensenyant en el taller la lletra i rima de la cançó de pandero de Montblanc. Els tallers també van anar acompanyats de la guitarra, de la mà dels dos talleristes.

La segona part del cicle, la introducció als balls folk, també es dividia en dos tallers pràctics. Els talleristes Anna Guasch i Gerard Torres, membres de Balls a Plaça de Tarragona i components del grup Folkatr3s, van ensenyar diversos balls d'estils i procedències diferents. El primer diumenge, 22 de gener, amb explicacions teòriques i demostracions pràctiques, van ensenyar als participants els passos bàsics de diversos balls populars d'arreu dels Països Catalans i d'Euskal Herria. Sempre acompanyats per la música de l'acordió diatònic, que enriquia musicalment el taller.

Per tancar el cicle, el grup Carroll, amb Albert Margalef com a tallerista ballador i Xavi Bordera, músic amb el tamborí i flabiol, van introduir als participants al món de la jota. Un ball complex, que requereix concentració i aprenentatge gradual. Els participants que han estat més d'una trentena han valorat positivament les propostes fetes i els coneixements adquirits. També que, en ambdós tallers la pràctica anés acompanyada de música en directe.

Aquesta activitat ha estat un treball en equip amb tres entitats del territori, impulsant el cicle La Cultural Jordi Francolí, col·laborant en l'àmbit de la glosa l'Associació Bocafoscant i en el ball folk l'entitat Balls a Plaça de Tarragona