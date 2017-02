Per la ruptura

Esquerres per la Independència es constitueix al Maresme

Aquest dijous 9 de febrer a Mataró va tenir lloc la trobada que dóna el tret de sortida al nucli de la plataforma Esquerres per la Independència al Maresme. Les 30 persones assistents, algunes provinents de diferents agents socials i organitzacions d’esquerres, van estar d’acord en impulsar a la comarca la campanya «Referèndum, República: Sí!» que al desembre passat es va presentar a Barcelona omplint la sala d’actes de Cotxeres de Sants.

Esquerres per la Independència és una plataforma activa des de l’any 2014. Va nàixer amb l’objectiu de ser un espai de diàleg, reflexió i acció de totes les persones i organitzacions d’esquerres que van decidir fer campanya pel SíSí a la consulta del 9N.

Al Maresme s’organitzaran en tres nuclis: Baix Maresme, Mataró i Alt Maresme. Es posen el repte d’analitzar les problemàtiques concretes de la gent d’aquestes zones, per després fer una campanya concisa per a sumar suports tant per a la defensa ferma del referèndum com per al projecte de la República Catalana independent tal i com l’entenen des de la plataforma, com a la única eina real per a la transformació social tant necessària per a la gent treballadora d’aquest país.

Des d’Esquerres per la Independència asseguren que properament naixeran més nuclis arreu del territori, i fan una crida a tota aquella gent independentista i que es consideri d’esquerres a sumar-se a la campanya.