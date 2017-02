En defensa del sistema públic de pensions

Davant les repetides i constants advertències de diversos representants d'institucions públiques o semipúbliques, en el sentit de que el sistema de pensions actual no és viable, i sabent i podent demostrar que tals afirmacions són mentida, hem proposat avui, a les institucions públiques, (Govern, Balear, Parlament Balear, Consell Insular de Mallorca i Ajuntament de Palma, de moment) que encapçalin una campanya informativa en defensa del sistema públic de pensions, que destapi quines polítiques s'estan fent intencionadament des dels governs del PP per a fer-lo quebrar i quines són les mesures que s'haurien de prendre perque tal cosa no arribi a passar.

Hem adjuntat a la proposta documentació feta nostra i documentació elaborada per economistes de prestigi mundial de la major part de les principals universitats de l'estat. També hi hem demanat que, si no es decideixen a encapçalar ells la campanya informativa en defensa del sistema públic de pensions, ens facilitin, a la Plataforma, l'accés als mitjans de comunicació públics que en depenen. En qualsevol cas la Plataforma no renunciarà a la defensa de les pensions de jubilats i no jubilats encara, i farà campanya per desmontar les mentides que des de les instàncies de poder polític i econmòmic estan escampant en relació a aquesta qüestió.

La Plataforma d'Associacions de Pensionistes i Jubilats de Mallorca està composta per:

Jubilats de CCOO

Unió de Jubilats i Pensionistes de l’UGT

Persones Jubilades de l’STEI

Padrines I Padrins flauta

Jubilats per Mallorca