música

Els músics Carles Belda i Carles Sanjosé, protagonistes del 5è concert del cicle ‘Perpinyà Sound’

El cicle Perpinyà Sound es consolida entre les propostes culturals a Perpinyà i aquest mes de febrer fa un pas endavant programant, el proper dijous 23 de febrer a partir de les 19h30, el duet « Belda & Sanjosex » amb el seu espectacle « Càntut », un espectacle que ha guanyat el premi a millor disc de música folk dels Premis Enderrock 2016. La proposta, recupera la tradició oral de les cançons i les músiques que cantaven els avis i àvies de les comarques gironines per a dur-la a una nova dimensió, sempre amb un peu aferrat a la tradició i l’altre jugant amb l’avantguarda. El duet d’acordió diatònic i guitarra es fa acompanyar de la violinista Coloma Bertran i del multiinstrumentista Jordi Casadesús. A més, el conegut Dj local Guillem obrirà la nit, que tindrà lloc a El Casal de Perpinyà, al 23 de l’avinguda del Liceu de Perpinyà.



Cal destacar que aquest concert forma part, també, de la programació del prestigiós Barnasants, un festival de cançó d’autor que ja és un dels grans referents en la matèria després de 21 anys de programació ininterrompuda primer a Barcelona i poc a poc a diverses poblacions de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i altres països. Enguany, per primera vegada, el festival aterra a Catalunya Nord.



Després de les nits que han combinat la música en directe de grups com « The Art Eixample of Canigó », « Mawogani », « Nilco » o « Sebah » amb Dj’s com « Greg Boogaloo », « Phil les Pilotis », « Raph Dumas & Manuel Pérez » o « Select’Aïoli », el cicle continua endavant impulsat pel segell Marendadisc i el Casal de Perpinyà.



Com sempre, el bar del Casal serà obert amb una selecció de tapes per a que els assistents puguin sopar en qualsevol moment.



Podreu trobar tota la informació sobre el cicle a la pàgina facebook www.facebook.com/perpinyasound que s’anirà actualitzant trimestralment.