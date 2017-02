llengua

El sindicats alternatius de la confederació intersindical treballen per la normalització lingüística de totes les llengües pròpies de l'estat

El Congrés de la Confederació intersindical celebrat a Alacant els dies 10, 11 i 12 de febrer de 2017, al qual hi ha assistit l’STEI Intersindical, ha aprovat -a proposta del nostre sindicat- una RESOLUCIÓ A FAVOR DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LES LLENGÜES PRÒPIES DELS TERRITORIS on es declara a favor que, en els territoris on existeixen llengües pròpies -com són el gallec, l'asturià, el basc i el català - aquestes siguin llengües vehiculars de l'ensenyament i llengües de comunicació interna i externa, que funcionin com eix vertebrador del sistema educatiu del seu territori, es garanteixi el coneixement de les llengües oficials i l'aprenentatge d’almanco una llengua estrangera, de manera que, des de l'escola, es pugui treballar per a la igualtat d'oportunitats i la cohesió social.

La situació de les llengües pròpies amb un govern de nova majoria del Partit Popular (PP) no millorarà la situació del català, del basc, l’asturià, el gallec o l’aragonès, o l’aranès que es parla a la Vall d’Aran. El govern del PP anuncia mesures per incentivar l’aprenentatge de les llengües estrangeres, la qual cosa és molt lloable, però nosaltres pensam que els models curriculars que vénen imposats per la LOMCE deixen molt poc marge a les comunitats autònomes a fer plans de normalització de les llengües territorials a l’àmbit educatiu.

Per altra banda la feina de l’STEI en aquest congrés també ha estat fer prendre consciència a la resta de sindicats alternatius de l’estat de la necessitat de compartir la lluita per la normalització de la llengua, la cultura, la identitat i les nacions que formen part de l’estat, i explicar la situació que viu una part de la nació cultural catalana en relació a l’exercici del Dret de Decidir i la falta de diàleg per part del govern espanyol (PP) per resoldre aquesta qüestió a partir del diàleg i de la política i no des dels tribunals.