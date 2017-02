moviment 30/03

El Síndic de Greuges Rafael Ribó farà una conferència sobre el cas de Joan Coma

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, farà aquest divendres dia 17 una conferència a Vic sobre «Regressions en matèria de drets i llibertats». L’acte, organitzat pel Moviment 30/03, serà presentat per Joan Coma Roura, regidor de l’Ajuntament de Vic investigat per l’Audiència Nacional espanyola per un presumpte delicte d’incitació a la sedició per unes paraules en un ple de l’Ajuntament de Vic on es debatia una moció de suport a la declaració del 9-N del Parlament de Catalunya.

Ribó ja va denunciar en un informe adreçat al Comissari Europeu de Drets Humans que «s’està produint a Espanya una deriva perillosa de restricció indeguda de la llibertat d’expressió». Ribó ho afirmava precisament en un informe sobre el cas de Joan Coma Roura. El Síndic de Greuges hi deia que l’actuació contra Coma Roura s’emmarca en «una persecució sistemàtica de la Fiscalia General de l’Estat contra la llibertat d’expressió política».

El Moviment 30/03 es va constituir la primavera passada com un grup de suport format per entitats i organitzacions de diferent color polític i persones a títol individual com un grup de solidaritat amb Joan Coma Roura i la resta de càrrecs electes perseguits per la justícia espanyola per haver defensat el dret d’autodeterminació dels catalans, i com a denúncia de l’ofensiva antidemocràtica de l’Estat espanyol.

L’acte de divendres començarà a les 7 del vespre i es farà a l’Auditori Fundació Antiga Caixa Manlleu, a la rambla de l’Hospital, 11, de Vic.