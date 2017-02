LLUITA INSTITUCIONAL

El president d’Udalbiltza, l’assemblea d’electes d’Euskal Herria, a Girona

La CUP-Crida per Girona ha programat per aquest dimarts un acte públic amb Luis Intxauspe, president d’Udalbiltza (Assemblea de Municipis i Electes Municipals d’Eukal Herria) i alcalde d’Hernani per EH Bildu. La conferència, que se celebrarà a les 19h a la sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona, també comptarà amb Eudald Calvo, que és vicepresident de l’Associació de Municipis per la Independència i alcalde d’Argentona per la CUP, i amb la regidora cupaire gironina Laia Pèlach.

L’acte té com a títol “Des de baix a l’esquerra: dels municipis a la plena independència”, i pretén reflexionar sobre el paper del municipalisme en els processos d’independència, com també posar en comú les experiències institucionals del sobiranisme d’esquerres en l’àmbit local, tant als Països Catalans com al País Basc.