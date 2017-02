Per la ruptura

El Parlament balear serà el primer a solidaritzar-se amb els representants del poble català

És una proposta de MÉS per Mallorca, de suport a la democràcia i contra la judicialització del procés sobiranista

MÉS per Mallorca durà al ple del dimarts que ve una Proposició No de Llei per pronunciar-se en contra la judicialització del procés sobiranista català. La seva aprovació significarà la primera mostra de solidaritat d'un Parlament de l'Estat espanyol amb els representants del poble català.

Des de MÉS per Mallorca es veu amb preocupació com la doctrina del TC està posant en qüestió els principis democràtics recollits a l'article 1 de la Constitució espanyola, ja que ahir mateix una altra vegada més les decisions judicials han anat en contra de les urnes i del dret a decidir. El Tribunal Constitucional ha decidit anul·lar els acords del Parlament que instaven el Govern a celebrar un referèndum d'independència el 2017. També el TC ha comunicat que s'autoritza la Fiscalia a iniciar les accions penals contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell i altres membres de la Mesa. "Tenim un problema molt greu quan per part de determinats poders i instruments de l'Estat es criminalitza els representants del poble de Catalunya", ha assenyalat Abril, qui ha afegit "Es criminalitza gent no per robar, ni matar, sinó per fer la seva feina".

"No pot ser que s'amenaci d'aplicar les normes per la força, anant en contra dels principis democràtics. El problema el tenim tots i totes", ha afegit el portaveu ecosobiranista.

La iniciativa parlamentària insta a l'Estat a no judicialitzar més el conflicte. "Els conflictes polítics s'han de gestionar des del diàleg i des de les vies pacífiques. També instam a l'Estat a obrir la via del diàleg amb Catalunya, qui estigui en contra d'això estarà en contra de la democràcia", assegura Abril, ja que segons explica la Proposició No de Llei està pensada perquè qualsevol grup que es vulgui dir demòcrata la pugui votar a favor, el dimarts que ve. "Tenim l'oportunitat la setmana que ve de ser el primer Parlament que se solidaritza amb la feina que estan fent els representants homòlegs de Catalunya, diputades i diputats com nosaltres"