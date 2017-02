Cultura

El Consell de Mallorca aprova que l’aeroport es digui Ramon Llull

El plenari del Consell de Mallorca d’avui ha aprovat una declaració institucional per impulsar el canvi de nom de l’aeroport de Palma per Aeroport Internacional Ramon Llull Palma-Mallorca. «El transport aeri és la porta d’entrada del turisme i de la comunicació amb la nostra illa. Crec que això li dóna una importància capital a l’aeroport», ha explicat la portaveu de MÉS al Consell, Mercè Bujosa, que també ha assenyalat que «la importància del seu llegat, de la internacionalitat de la seva obra i vida ens obliguen a complementar la feina feta amb una major projecció exterior després de l’Any de Llull, celebrat el 2015.», segons MÉS per Mallorca.

La declaració aprovada avui espera que amb aquest canvi es dugui a terme una transformació de la imatge que es projecta de la nostra illa assegurant que «ajudaria a la feina que es fa per rompre amb la imatge turística d’una Mallorca només de sol i platja, mostrant i demostrant als qui ens volen visitar i als qui ens visiten que tenim una cultura riquíssima.»

Al ple també s’han tractat altres temes com l’ampliació, amb recursos humans, de l’Agència de Protecció Urbanística, que creixerà amb més personal per dotar-la de més agilitat i solvència en la feina de defensar el territori. «L’Agència és un instrument bàsic per fer complir la legalitat urbanística a Mallorca, una assignatura pendent. Des dels ajuntaments és més difícil d’aplicar la disciplina necessària, tant per la manca de mitjans com per la proximitat amb els afectats, la qual cosa no afecta al Consell », ha explicat Mercè Bujosa.

Un altre projecte de potenciació de la imatge de l’illa i la cultura és el que representa el Museu d’Art Contemporani del Consell. Es tracta d’una proposta per millorar la projecció dels espais i de la col·lecció d’art de la institució insular. Entre aquests espais destaquen el Krecòvic i La Misericòrdia.

A l’apartat de mocions, destaquen les presentades per l’oposició sobre l’Impost de Turisme Sostenible. La portaveu de MÉS, Mercè Bujosa, ha estat l’encarregada de defensar la feina que s’ha fet el vicepresident del Govern, Biel Barceló, inisitint que «enguany tenim 30 milions, però el que ve en tendrem 60. L’Impost del Turisme Sostenible, aquesta vegada, ha vengut per quedar-se i millorar la vida dels ciutadans.» Bujosa també ha explicat que les propostes sobre l’impost per part del Partit Popular «demostren que per el PP no és tan mala idea la de generar doblers per a la nostra illa a partir d’una taxa turística.»