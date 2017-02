servei social

El Casal Popular Sageta de Foc impulsa classes de repàs gratuïtes al barri tarragoní de la Part Alta

El Casal Popular Sageta de Foc, que té el local al número 11 del carrer de la Nau a Tarragona, impulsarà properamentde manera regular per als xiquets i xiquetes de primer a sisè de Primària pertanyents a famílies sense recursos. La voluntat del Casal és que millorin el seu rendiment acadèmic, així com facilitar el creixement personal i emocional. La Part Alta és un barri especialment afectat per casos d'abandonament escolar, tot i que l'activitat està oberta a tota la ciutat.

Per tal de fer-ho possible, el Casal Popular Sageta de Foc fa una crida a sumar voluntariat que dediqui el temps que pugui. En aquest sentit, han convocat una primera reunió per al proper 28 de febrer a les vuit del vespre al mateix Casal o bé a escriure a classessageta@gmail.com. Quan ja hi hagi voluntariat suficient, s'informarà degudament de l'inici de les classes, així com horaris i inscripció.