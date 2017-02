Nuclears

Ecologistes en acció: "L'aprovació del CSN a la continuïtat de Garoña obre la porta a la prolongació del parc nuclear"

El Ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha decidit per majoria informar favorablement la continuïtat de la central de Santa María de Garoña (Burgos), obrint així la porta a la prolongació del parc nuclear espanyol fins als 60 anys i a una possible querella de Nuclenor en el cas que el Govern decidís no autoritzar el funcionament, segons apunta Ecologistes en Acció en la seu portal.

També remarca que, "El CSN s'ha plegat als designis del poder polític i ha acceptat les seves imposicions amb Garoña, que s'ha convertit en una central clau al debat sobre el futur nuclear d'Espanya, a pesar que el president d'Iberdrola va manifestar el seu desig de no reobrir-la".

El portaveu de l'entitat ecologista, Francisco Castejón, assenyala que "aquesta central hauria d'estar en procés de desmantellament. S'han enterrat milers d'hores de treball dels tècnics del CSN i dels propis recursos de Nuclenor per mantenir un pols sense sentit. Garoña és molt perillosa i no hauria de reabrise mai. Pel camí ha quedat francament danyat el CSN, que ha vist com la seva reputació i la seva independència quedaven fetes trossos".