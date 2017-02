Declaració pública de l'ANC contra les agressions xenòfobes

Davant els insults i agressions masclistes, islamòfobes i racistes que va patir la setmana passada la regidora de Badalona Fàtima Taleb, amb el greu perill que aquestes actituds representen per a la bona convivència pacífica que caracteritza la nació catalana, la Sectorial d’Immigració de l’ANC expressa públicament el seu rebuig, i condemna tota mena d’expressions i manifestacions de caràcter discriminatori per raó d’origen, creença o gènere.

L’àmbit públic de la nostra societat està en risc de perdre la seva condició de lloc de convivència i consensos, per a convertir-se en àmbit de violència política verbal i de vulneració impune dels drets humans.

La Sectorial d’Immigració se solidaritza amb la regidora Fàtima Taleb i amb totes les víctimes d’atacs perpetrats contra un dels valors més preuats de la condició humana, que és la seva dignitat. Tanmateix, aquesta sectorial emplaça la resta dels òrgans de l’ANC a sumar-se a tots els actes de rebuig i condemna que s’organitzin amb relació a aquest assumpte.

Instem la ciutadania a denunciar i rebutjar amb tota fermesa qualsevol actitud ofensiva contra la dignitat humana i a preservar aquest pluralisme social i polític que forneix la nostra societat d’un orgull i una exemplaritat dilatadament contrastables.

Exigim a les autoritats tant polítiques com jurisdiccionals, cadascuna en els respectius àmbits de responsabilitat, que actuïn sense embuts per a prevenir, sancionar i corregir de manera exemplar aquesta mena de comportaments antisocials, i salvaguardar així la cohesió social com a valor essencial de tota comunitat administrativa.