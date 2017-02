Memòria històrica

Dbalears dóna a conèixer l'enregistrament d'una entrevista de Macià Manera a Ona Mediterrània

Macià Manera i Roscar, mort el passat 28 de gener de 2017, havia visitat els estudis d'Ona Mediterrània el 21 de juny de 2014 per parlar en una entrevista al programa matinal SUS Mallorca.

Durant l'entrevista, segons dBalears, Macià Manera explica com va començar el seu compromís polític, com es va produir la seva detenció el juliol del 1989, les amenaces i tortures que va rebre per part de la policia espanyola, el seu trasllat a Madrid, on va patir les tècniques de tortura conegudes com 'la banyera' o 'la bossa'. També explica com l'Administració de justícia espanyola no va fer cas de les seves denuncies de tortures.

A l'entrevista també recorda el seu judici a l'audiència nacional espanyola i el seu pas per les presons de Carabanchel, Alcalà-Meco i Lleida. I recorda que els seus familiars no el reconegueren la primera vegada que l'anaren a visitar a la presó, a causa de les tortures patides.

En la part final de l'entrevista, Macià Manera analitza el procés independentista que es viu a Catalunya i les lluites contra les polítiques de regressió lingüística i educativa a les Balears i al País Valencià.