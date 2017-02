Davant la ignomínia

Qui ha jutjat i condemnat Josep Valtonyc, ni sap, ni li importaria un rave la indignació davant la seva ignomínia que sentim nosaltres, vet aquí un exemple de la Transició, del TOP (Tribunal de Orden Público) franquista en Audiència Nacional espanyol.

Són part d'un sistema d'espoliació creat a cops de foc, sang i corrupció. Sempre contra la classe treballadora, sempre contra els territoris sotmesos per la força. Tres quarts de la mateixa ignomínia pel que fa a la saturació, massificació del nostre territori, espai per viure, vet aquí la darrera d’Aena. Ni si per les duanes que ells controlen hi entra tota quanta plaga que malmet la nostra agricultura, els nostres ecosistemes. No els importam el més mínim: doblers cap a la Metròpoli, Madrid, aquest és el seu únic sentit d’Estat d’arrel oligarca i castrense. Només amb consciència d’identitat i de classe, entesa en primera i urgent instància com de solidaritat i autodefensa, ens podem salvar i ser lliures.