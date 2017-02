Davant el judici al Tribunal Suprem contra el 9-N

Ja ha començat al Tribunal Suprem, a Madrid, la segona fase del judici contra el procés participatiu celebrat el 9-N i els seus convocants. En aquest cas, l'acusat és el diputat i exconseller de la Generalitat Francesc Homs al que s’acusa de desobeir i prevaricar al·legant que no va atendre els requeriments del Tribunal Constitucional de suspendre la consulta, sent la petició de la fiscalia de nou anys d'inhabilitació.

Aquest judici, com el que es va celebrar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el passat dia 6 de febrer contra el president Mas i les conselleres Ortega i Rigau és, en realitat, un nou judici contra la democràcia, el dret a decidir, el poble de Catalunya i en particular contra tots els participants en les votacions del 9-N tant si varen votar favorablement o no a les preguntes que es formulaven.

Hem de recordar que tant el President de la Generalitat com els seus consellers no només van complir amb el mandat de no realitzar una consulta no vinculant sinó que, amb la convocatòria del procés participatiu varen produir una intensa crisi entre el conjunt de forces polítiques partidàries de celebrar-la.

El judici, per tant, no es dirigeix únicament contra els que no van fer altra cosa que donar compliment a la voluntat popular i van convocar el procés participatiu, sinó també contra la massiva participació ciutadana i el resultat favorable a la independència que es va produir.

Rebin tots els inculpats pel 9-N la nostra estima i el testimoni de la nostra total solidaritat.

Països Catalans, 28 de febrer de 2017

Drassanes per la República Catalana

http://www.drassanesxlarepublica.cat