Himenatge

Centenars persones s'apleguen al Coll de Manrella en homenatge als exiliats i deportats catalans

Coincidint amb la Diada Dia Nacional de l'Exili i la Deportació, més de mig centenar de persones s'han concentrat, sota una intensa pluja, davant del monument de Lluís Companys al Coll de Manrella a la Vajol (Alt Empordà).

A l'acte a participat el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, acompanyat de l’alcaldessa d’Agullana, la directora general de Relacions Institucionals, Carme Garcia, i el director del Memorial Democràtic, Plàcid Garcia-Planas

Romeva ha recordat els catalans que van haver d'exiliar-se per la dictadura franquista i diu que Catalunya sempre "ha estat, està i estarà disposada a acollir". L'acte ha clós amb una lectura de textos davant del monument dedicat als exiliats i deportats republicans.

La jornada ha recordat que el 5 de febrer de 1939 per aquest coll van fugir centenars de civils i militars convertint-se en refugiats polítics a Catalunya Nord i l'estat francès, entre els quals es compten els màxims representants de les institucions republicanes, el President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, el President del Govern Basc, José Antonio de Aguirre, el President de la República, Manuel Azaña, així com personalitats com Mercè Rodoreda, Pere Quart o Pompeu Fabra.

A la tarda s'ha fet un acte a la platja d'Argelers de la Marenda (Catalunya Nord), l'indret on van malviure centenars de milers de refugiats catalans i espanyols entre els anys 1939 i 1941. L'acte ha comptat amb una actuació musical del cantautor i diputat al Parlament de Catalunya, Lluís Llach i l'actriu Sílvia Bel.