antimilitarisme

Celrà impulsarà una xarxa de municipis per a la desmilitarització de les comarques nord-orientals

Dani Cornellà ha valorat positivament la jornada de protesta d'aquest dilluns contra la maniobres militars de l'exèrcit espanyol entre Girona i Celrà.

Centenars de persones s'han aplegat aquest dilluns al vespre a l'Ajuntament de Celrà contra la presència de l'exèrcit espanyol a les comarques nord-orientals culminant així una jornada de protesta iniciada al matí. Entre els assistents hi havia Pepe Beunza, el primer objector de consciència de l'estat espanyol. L'acte ha compat amb la participació entre altres de l'Agustinet de la plataforma Alto el foc a l'Albera.

La jornada de protesta va començar al matí amb dues marxes ciutadanes, una des de Celrà i l'atra des de Girona per trobar-se al castell de Sant Miquel, encapçales respectivament per l'alcalde de Celrà Dani Cornellà i el regidor de la CUP-Crida per Girona Lluc Salellas. Al castell, es va llegir un manifest en contra de les maniobres militars i de la presència de l'exèrcit espanyol a les comarques nord-orientals. Maria Bessora d'Alto al foc a l'Albera, va recordar la lluita actual i històrica dels habitants de l'Albera contra l'ocupació militar del massís.

Cornellà va valorar la participació a les marxes, "resposta molt bona per ser dilluns al matí". Cornellà també va remarcar que "la marxa és per expressar rebuig a les marxes militars i l'actitud de la delegació del Govern i l'exèrcit cap al nostre poble". Tot i apuntant que les maniobres d'avui són un "atac a la democràcia, una provocació i vulneren els acords del municipi". Va amunciar que l'Ajuntament de Celrà impulsarà una xarxa per a la desmilitarització de les comarques nord-orientals.