antifeixisme

Capgirem Vic vol que l'Ajuntament boicotegi a Plataforma Vigatana

L’assemblea de Capgirem Vic, candidatura de la CUP i Procés Constituent, ha instat a l’equip de govern de la capital d'Osona a no convidar a més reunions on no hi estigui obligat per llei al grup de Plataforma Vigatana, partit d'extrema dreta. Capgirem Vic ha anunciat que no participarà a més reunions on Alcaldia o qualsevol membre del govern hi convoqui a Plataforma Vigatana.

La formació anticapitalista considera que ni govern ni entitats haurien de convidar grups polítics feixistes a participar al debat polític. "Demanem a tothom un compromís inequívoc per aplicar un cordó sanitari davant d’aquells que fan de l’odi vers la diversitat un instrument per acumular poder i privilegis polítics i viure de la política" diu en un comunicat la candidatura.

Després de pràcticament dos anys de legislatura, l’assemblea de Capgirem Vic pren aquesta decisió per "denunciar l’actitud que el govern la resta de forces polítiques tenen amb el regidor feixista en aquestes trobades". Malgrat la ideologia racista, xenòfoba, homòfoba i misògina de Plataforma Vigatana, i l’actitud masclista i agressiva del seu regidor en les reunions, pels membres de Capgirem Vic "el govern i els diferents grups municipals hi mantenen una relació més que cordial".

A principis de setmana els representants anticapitalistes van comunicar a l’alcaldessa Anna Erra que a partir d’ara les seves regidores no assistirien a cap més trobada –més enllà de les Juntes de Portaveus i Comissions Informatives on per llei han de convocar tots els grups municipals del consistori– on hi convoquessin l’extrema dreta. Davant aquesta posició, l'alcaldessa va transformar una reunió de treball –sense costos per l’Ajuntament ni amb l’obligació de convocar a Plataforma Vigatana– que ja havia estat convocada, en una Junta de Portaveus Extraordinària –amb costos de dietes per l’Ajuntament– per així poder dir que està obligada a convocar-hi Plataforma Vigatana. Capgirem Vic ja ha anunciat que tampoc participaran a les Juntes de Portaveus Extraordinàries que serveixin per justificar la convocatòria de l’extrema dreta.

Va ser Plataforma Vigatana qui va denunciar totes les regidores i regidors independentistes d’aquest consistori, per aprovar la moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. La seva denúncia a la Guàrdia Civil ha fet que el portaveu de Capgirem Vic Joan Coma i Roura estigui sent investigat per un presumpte delicte d’incitació a la sedició.