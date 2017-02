Sexisme

Campanya a Osona: "Les disfresses no amaguen les agressions sexistes!"

Des de les assemblees osonenques d'Arran i diversos nuclis osonencs del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), així com des d'Eskerdats, assemblea de joves de Roda de Ter i la Trabucaire i l'assemblea de joves de Taradell s'ha iniciat una campanya contra "les agressions i actituds sexistes als carnavals de la comarca."

En una nota de premsa expliquen que "A les portes d'un nou Carnestoltes, ens veiem obligades un any més a denunciar les agressions masclistes que es donen en espais de festa."

Denuncien que "Els tocaments indesitjats, les mirades lascives, els insults i els menyspreus són agressions masclistes que no podem tolerar ni justificar amb l'excusa de la disbauxa, l'alcohol o les drogues." Per als col·lectius que han desplegat aquesta campanya de sensibilització "Les disfresses no amaguen les actituds sexistes. Per un Carnaval de totes i de tots, NO és NO. Les joves estimem qui volem, quan volem i com volem!"