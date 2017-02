bé bàsic

Badalona aprova una moció per la remunicipalització de l'aigua





L'aigua, un bé comú bàsic



L’aigua és un element escàs i valuós, imprescindible per a la vida, que fins i tot va ser declarada un dret humà per l'ONU el 2010. Malgrat tot, l'aigua, avui, a casa nostra i des de ja fa dies, és bàsicament una font de negoci milionari per uns pocs. A l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Agbar controla el subministrament domiciliari de l'aigua mitjançant l'empresa mixta Aigües de Barcelona (Agbar 70%, Criteria –La Caixa– 15% i participada per l'AMB en un 15%). Juntament amb Aigües de Barcelona, també SOREA, filial d’Agbar participa en el repartiment de les concessions privades de la gestió de l’Aigua.



Cal no oblidar i aprofitar que el TSJC ha dictat en primera instància la sentència que anul·la el règim de l’empresa mixta creada a l’any 2012 pel bipartit metropolità format per PSC i CiU. Aquesta sentència facilita el procés d’internalització del servei que presta Aigües de Barcelona. Per contra, a l’estar recorreguda al Tribunal Suprem, calen garantir passos concrets cap a la remunicipalització encara que el Tribunal Suprem accepti el recurs d’Aigües de Barcelona.



Cada vegada més ciutats, regions i països decideixen remunicipalitzar els serveis, recuperant així el control públic de la gestió de l'aigua i del sanejament. Entre elles, hi destaquen ciutats tan rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín i La Paz. A Catalunya, per exemple les poblacions de Mataró, Manresa, Montornès del Vallès o Arenys de Munt han recuperat aquest servei en els darrers anys.

Per primer cop en tota la història el Ple Municipal de Badalona vota a favor de posar en marxa el procés cap a la remunicipalització de l'aigua a la ciutat. A proposta inicial de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA i sumant a ERC-Avancem-Mes i al PSC ahir el Ple Municipal de l'Ajuntament de Badalona es posicionava. PP i CiU va votar en contra i C's es va abstenir.Guanyem Badalona en Comú considera que aquesta és una gran victòria col·lectiva que ara cal complementar amb passos ferms i valents per fer realitat la voluntat popular de la remunicipalització del servei d'aigua a la ciutat i a tota l'àrea metropolitana. El regidor de Guanyem Badalona en Comú i tinent d'alcaldia de Badalona Democràtica,, va anunciar que "el govern municipal de Badalona treballa en una xarxa de municipis metropolitans per recuperar la gestió i garantir l'aigua com un servei bàsic per la ciutadania". També va anunciar que aviat es signaria un conveni de col·laboració entre aquests municipis.