Assemblea popular senzilla i àgil

Avui es reuniran les delegacions de l'Assemblea de Catalunya que estan d'acord a transformar-la en la primera Assemblea Popular o de base sense representació directa dels partits polítics i amb la renúncia explícita a presentar candidats a les eleccions polítiques. Volen preparar-se per a l'assemblea de diumenge vinent i estudiar junts l'ordre del dia.

Se m'ocorren uns quants punts a considerar.



1. Fonaments programàtics.

a. Punt fonamental: dedicació a la definició d'enquesta, autogestió, crítica, dinamització i mobilització del poble.

b. Aconseguir els quatre punts de l'Assemblea de Catalunya.

c. Renúncia a la presentació de candidatures polítiques.

d. Propiciar un ambient de concòrdia popular, no de competitivitats de grups. Tractar d'evitar votacions. Fer conjuntament allò que és acceptat per consens fàcil. Deixar àmplia llibertat a les assemblees o als grups d'assemblees que reuneixin consens parcial.



2. Nom.

a. Crec que cal un nom genèric al conjunt d'assemblees dels diferents nivells. Proposo el nom de «Moviment Popular Català».

b. Crec que cada nivell pot donar el seu nom a l'assemblea respectiva: Assemblea Popular de Sarrià, de Granollers, de l'Urgell, del Principat de Catalunya.



3. Composició i organització.

a. Composició: exclosa la delegació directa de partits o de polítics independents. Admesa la presència de militants de partits o de polítics independents si són delegats de grups de base.



Delegacions de gestores provisionals i delegacions d'assemblees plenes. Delegacions territorials amb vot proporcional als habitants del territori i delegacions sectorials també amb vot proporcional a llur importància, adaptades al corresponent territori, agrupades per sectors i sostingudes per assemblees de sector.



Oberta a observadors. Observadors invitats. Preveure gestora dels Països Catalans, dels pobles ibèrics i participació possible en l'Europa de les Nacions.

b. Organització: Rotació de delegats. Dossier de cada delegació amb nombre de compresos, àrea d'influència, etc., per a establir la importància real de cada delegació. Organització territorial basada en la divisió en nació, país, vegueria o regió, comarca, municipi o barri. Òrgans: Plenària, Permanents, Secretariat. La Mesa també hauria d'ésser rotatòria. Caldria establir una quota proporcional als vots i impedir la votació de les delegacions que no paguin. Ordre del dia avisat prèviament i debatut de base. Un primer torn d'intervencions per a informació de cada delegació i rigor parlamentari.

